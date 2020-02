Tűzhányó

Kitört Indonézia legaktívabb vulkánja - videó

Kitört a Mount Merapi, az indonéz Java-sziget legaktívabb vulkánja csütörtök reggel - írta az Időkép. A hatóságok figyelmeztetést adtak ki a veszélyes gőzkibocsátás és egyéb vulkáni anyagok miatt. A vulkán 2000 méteres hamuoszlopot lövellt a magasba.



Az érintett Yogyakarta tartományának 2,4 millió lakosa van, ebből több ezer ember él a vulkán közvetlen közelében. A vulkanológusok arra figyelmeztették a helyieket, hogy a további robbanások a kráter beomlását is eredményezhetik, ami mégtöbb veszélyes anyag kibocsátásához vezetne. A vulkán lejtőjén fekvő területeket lávaáradások sújthatják, biztonsági előírások szerint, valamint egészségügyi szempontból jelenleg 3 kilométer sugarú körben nem ajánlott a térségben tartózkodni.



A tűzhányó 1548 óta számít aktívnak, tavaly 3 hónap alatt 4 kitörést is produkált. A legdurvább pusztítást a 2010-es kitörés okozta, ekkor közel 400 ezer embert kényszerült elhagyni otthonát. Az aktivitáshoz gyakran vulkáni eredetű, magmamozgáshoz kapcsolódó földrengések is társulnak, további veszélyt jelentve a környékre.