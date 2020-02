Állatok

Soványabbak a Baffin-öböl jegesmedvéi és kevesebb bocsuk születik

Kevesebb a tengeri jég, ezért több időt töltenek a szárazföldön és soványabbak a Baffin-öböl jegesmedvéi, kevesebb bocsuk is születik az 1990-es évekhez képest.

A Washingtoni Egyetem (WU) kutatói az Ecological Applications című folyóiratban publikálták eredményeiket.



"A jegesmedvék a klímaváltozás szimbólumává váltak, ugyanakkor korai indikátorai is a globális felmelegedésnek, annyira függnek a tengeri jég mennyiségétől" - mondta el a phys.org portálnak Kristin Laidre tengerkutató, a WU professzora, a kutatás vezetője.



A nemzetközi kutatócsoport a Kanada és Grönland közötti Baffin-öböl jegesmedve-populációját vizsgálta. A 2009 és 2015 közötti időszakban felnőtt nőstények mozgását követték, felmérték egészségüket és az almaik nagyságát, majd összehasonlítottak az 1990-es években feljegyzett állapotokkal.



A jegesmedvék mozgása általában a tengeri jég éves növekedését és olvadását követi. Ősz elején, amikor a legkevesebb a jég, az állatok a Baffin-szigetre költöznek, ott várnak a télre, amikor újra kimehetnek a jégre, ahonnan fókára vadászhatnak és hókuckót vájhatnak a bocsoknak.



A műholdas nyomkövetők adatai azt mutatták, hogy a jegesmedvék újabban évente átlagosan 30 nappal több időt töltöttek a szárazföldön, mint az 1990-es években, amikor 60 nap volt az átlag.



A Baffin-öböl tengeri jege a 2000-es években korábban kezdett olvadni nyáron. "Amikor a medvék a szárazföldön vannak, nem vadásznak, hanem a felhalmozott testzsírra hagyatkoznak. Hosszú ideig képesek böjtölni, de idővel egyre soványodnak" - mondta Laidre.



Egészségi állapotukat úgy értékelték, hogy elaltatták őket és megmérték a zsírrétegüket, valamint a levegőből is megfigyelték őket.



Azt figyelték meg, hogy minél kevesebb a tengeri jég, annál soványabbak lesznek a jegesmedvék. A nőstények egészségi állapota és a tengeri jég mennyisége azt is befolyásolta, mennyi bocs születik. Amikor egészségesebbek az anyaállatok és a tavaszi olvadás később indul, így több időt tölthetnek élelemkereséssel, akkor több bocs jön világra - állapították meg a kutatók.



Matematikai modellekkel jósolták meg, mi vár a Baffin-öböl jegesmedve-populációjára.



"Néhány évtized és generáció alatt az általában két bocsból álló alom valószínűleg eltűnik, ha így folytatódik a tengeri jég olvadása. Ilyet korábba sosem dokumentáltak" - hangoztatta Laidre.