Koronavírus - Elszállításukat kérik a japán partoknál veszteglő óceánjáró izraeli utasai

A hajón rekedt, egyelőre egészséges utasok attól tartanak, hogy a közös konyhán készülő ételek, vagy a közös, központi klímarendszer révén hamarosan ők is megfertőződhetnek. 2020.02.12 16:54 MTI

Hazaszállításukat és otthoni karanténba helyezésüket kérik az izraeli kormánytól a koronavírus-megbetegedések miatt Jokohamánál vesztegzár alá helyezett hajó izraeli utasai - jelentette a katonai rádió szerdán.



A Diamond Princess üdülőhajón lévő izraeliek egyik családtagja azt mesélte a rádiónak, hogy Jákov Licman egészségügyi miniszter és Móse Bar Szimantov, a minisztérium igazgatója is beszéltek a japán városnál veszteglő óceánjáró izraeli utasaival, és megígérték, hogy mindent elkövetnek hazaszállításuk, és a karantén hazai folytatása érdekében.



"Imádkozunk egészségükért, és hogy békében hazaérjenek" - ígérték szerda reggel a már több mint egy hete szobafogságban élő, és a koronavírus fertőzéstől rettegő izraeli nyaralóknak, miután az utóbbi időkben naponta több tucat újabb utasról derült ki, hogy elkapták a betegséget.



Az izraeli miniszter kapcsolatba lépett érdekükben a külügyminisztérium tisztviselőivel, valamint a japán hatóságokkal és Izrael tokiói nagykövetségével. A hajón rekedt, egyelőre egészséges utasok attól tartanak, hogy a közös konyhán készülő ételek, vagy a közös, központi klímarendszer révén hamarosan ők is megfertőződhetnek.



"Egyre kellemetlenebb a helyzetünk, az emberek egyre jobban aggódnak a betegek növekvő száma miatt. Nem vagyunk benne biztosak, hogy biztonságban vagyunk. Attól tartunk, hogy bármit is teszünk, az rosszul sül el számunkra. Ez nem valódi karantén. Egymást támogatjuk, de nem egyszerű a helyzetünk" - nyilatkozta Nicole Ben David, a hajó egyik izraeli utasa egy izraeli rádiócsatornának.



A Diamond Princess fedélzetén 15 izraeli tartózkodik. "Nem vagyunk hajlandók részt venni ebben a kísérletben" - írta néhány napja nyílt levélben a javarészt idős izraeli utasok 152 gyermeke, unokája, és dédunokája.



Az izraeli egészségügyi minisztérium közleménye szerint eddig 140 beteget vizsgáltak meg az országban a koronavírus gyanújával, de a laboratóriumi vizsgálatok egyik esetben sem igazolták a megbetegedést. Izrael több megelőző óvintézkedést hozott a vírus bejutásának megakadályozására, többek közt megtiltották a beutazást mindenkinek, aki az utóbbi két hétben Kínában járt. A hatóságok mégis úgy vélik, hogy lehetetlen bizonyosan elejét venni a vírus megjelenésének.