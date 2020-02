18,3 Celsius fokot mértek az Antarktiszon

Újabb melegrekord dőlt meg az Antarktiszon: 18,3 °C-ot mértek. A legutóbbi csúcs 2015-ben volt, akkor a 17,5°C már mindenhol kiverte a biztosítékot a klímavédőknél, ám sikerült ezt is felülmúlnunk igen rövid időn belül.



1961 óta mérik a Déli-sark hőmérsékletét, ami azért is fontos, mert igen gyorsan olvadnak ott a gleccserek. Az Antarktisz-félsziget - a Dél-Amerika felé mutató terület - a Föld egyik leggyorsabban melegedő területe, az elmúlt 50 évben csaknem 3°C-kal lett magasabb a hőmérséklet a Meteorológiai Világszervezet szerint.

A déli kontinens közelében fekvő szigetek egyikén egyébként már mértek nagyon meleget, 1982 januárjában 19,8 Celsius fokig kúszott fel a higanyszál a Signy-szigetnél.

The Argentine research base Esperanza, on the northern tip of #Antarctic Peninsula, saw a new record temperature of 18.3°C today (old one 17.5°C on 24 March 2015), per @SMN_Argentina.

Details of previous record at https://t.co/19Un83mmHn#ClimateChange pic.twitter.com/ZKvzr765Am