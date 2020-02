Környezetszennyezés

Brutális szeméthalom várja az áradást a Tisza vízgyűjtőjén - videó

Még mindannyiunkban elevenen él a 2019-es áradás milyen szeméthegyet “szállított” le a Tiszán egészen Kisköréig. Az ár levonulása után a Vízügy szakemberei hónapokon át távolították el a több száz tonnányi szemetet a vízlépcső kapui elől.



A Tisza folyó 962 km teljes hosszából 201 km-es szakasza található Kárpátalján, amelynek egyik forrásága a 49 km hosszú Fekete-Tisza, a másik ága a 34 km hosszú Fehér-Tisza. A két ág Rahó felett egyesül.



A КОЛЬОРОВІ БАКИ nevű Facebook-csoportban osztott meg több fotót és két videót erről Viktor Buchynskyy, aki leírta, hogy a Szatmár-Beregben már jól ismert PET Kupa önkénteseivel mentek fel a Tisza felső szakaszára, és amit ott látott, neki is megdöbbentő volt. A folyótól 20 méterre hatalmas műanyag szeméthegy tornyosult, ami körülbelül 300 méter hosszan és több emeletnyi magasan terült el. A videóban látszik, a szeméthalom mellett eltörpülő teherautó!



Mint Viktor írta, körülbelül 20-30 percet voltak a szeméthalom mellett, ez idő alatt három teherautónyi szemetet is hoztak az illegális lerakóhelyre - számolt be a történésekről a haromhatar.hu.



Ez a hely Rahónál van, Európa földrajzi középpontján.



Kárpátalján pedig található szelektív hulladékfeldolgozó központ, amely megoldás lehet a problémára! Szeptemberben nyitotta meg kapuit, ahol Beregszász és járásának lakossága adhatja le a szelektált ujrahasznositó anyagokat: kartonpapírt, müanyagot, üveget.