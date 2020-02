Járvány

Tovább emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma Németországban

Tovább emelkedett az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma Németországban, csütörtökön egy nő szervezetében mutatták ki a kórokozót, amelyet így országszerte már tizenhárom fő hordoz bizonyítottan.



Az esetek továbbra is Bajorországra koncentrálódnak, a tizenhárom fertőzött közül tizenegy él a tartományban. A helyi egészségügyi minisztérium közleménye szerint az érintett nő annak a családnak a tagja, amelyben az édesapánál és két gyereknél is kimutatták a vírust.



Az apa a Webasto nevű autóipari beszállító cég munkatársa. A bajorországi esetek így kivétel nélkül összefüggésben állnak az első fertőzéssel, amely egy továbbképzésén történt január 21-én a Webasto központjában, a München melletti Stockdorfban. Valamennyi fertőzöttet kórházban, elkülönítve, megfigyelés alatt tartják, állapotuk stabil.



A vállalati tanfolyamon egy kínai alkalmazottról terjedt át a vírus egy helyi munkatársra. A sanghaji nő németországi útja előtt meglátogatta szüleit a járvány gócpontjában, Vuhan térségében. A továbbképzés idején igen enyhe tünetei voltak, és senki sem gyanakodott koronavírus-fertőzésre. Szervezetében hazatérése után, január 26-án mutatták ki a vírust. Ez volt az első olyan eset, amikor a vírus Kínán kívül terjedt emberről emberre.



A Bajorországon kívüli két fertőzöttet a járvány központjából, a kínai Vuhanból hazaszállított német állampolgárok között találták. Őket is kórházban, elkülönítve helyezték el, állapotuk ugyancsak stabil.



A tüdőgyulladást okozó új koronavírus decemberben jelent meg a közép-kínai Vuhanban. Kínában csütörtökre csaknem 28 ezerre nőtt a diagnosztizált fertőzöttek száma, és 563-an haltak meg. Kínán kívül összességében legalább 240-en betegedtek meg, és egy haláleset történt, a Fülöp-szigeteken.