Koronavírus: Első ízben terjedt a vírus emberről emberre az Egyesült Államokban

Még azelőtt tért vissza a nő az Egyesült Államokba, hogy egyes amerikai repülőtereken bevezették volna a szigorú egészségügyi ellenőrzést.

Első ízben terjedt a vírus emberről emberre az Egyesült Államokban. A chicagói esetet Robert Redfield, az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) igazgatója jelentette be csütörtökön.



Redfield közölte: a néhány nap óta koronavírusos fertőzéssel kezelt chicagói asszony férje is megbetegedett. Az asszony korábban a kínai Vuhan városában tett látogatást, de a férje nélkül. Még azelőtt tért vissza az Egyesült Államokba, hogy egyes amerikai repülőtereken bevezették volna a szigorú egészségügyi ellenőrzést.



A páciens férjének megbetegedésére utalva Redfield hangsúlyozta: "tudjuk, hogy ez nyugtalanító, de az amerikai embereket nem fenyegeti közvetlen veszély".



Alex Azar, az egészségügyért felelős amerikai tárcavezető a CNBC televíziónak adott csütörtöki interjújában elmondta: fertőző betegségekkel foglalkozó amerikai szakemberek is tagjai lesznek az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) Kínába induló nemzetközi küldöttségének.



A miniszter ismételten óva intett mindenkit, hogy Kínába utazzék.



Az Egyesült Államokban jelenleg - a CDC adatai szerint - 26 tagállamban 110 embert vizsgálnak koronavírusos fertőzés gyanújával. Szerdán a Johnson & Johnson amerikai vállalatcsoport bejelentette, hogy a koronavírus elleni oltáson dolgozik.