Járvány

Koronavírus - több lemondás a szállodákban

Több kínai csoport lemondta szállásfoglalását a koronavírus miatt - mondta az M1 aktuális csatornának csütörtökön Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke.



A Híradóban elhangzott: hétfő óta sok a szállodai lemondás, mivel a kínai turistacsoportok lemondták útjaikat.



Flesch Tamás ugyanakkor hozzátette: nem csak kínaiak mondták le a szobákat; jó páran megijedhettek a vírustól a világban. Hozzátette: remélik, hogy ez a tendencia a következő hetekben nem fog folytatódni.



Dobos Tamás, a Hotel Parlament szállodaigazgató-helyettese az M1-nek elmondta: a szállodában gyakrabban fertőtlenítenek.



A kollégák többször mosnak kezet, a recepciós pultban is elhelyeztek kézfertőtlenítőt és maszkokat is beszereztek - közölte.



A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a leghatékonyabb módja a koronavírus elleni védekezésnek a gyakori kézmosás. Bense Tamás háziorvos az M1-nek azt mondta, lehetőleg langyos, folyóvízzel és folyékony szappannal kell kezet mosni.



Ajánlott az alkoholos zsebben hordható fertőtlenítő is, amit útközben is lehet használni - tette hozzá.



A Híradóban az is elhangzott, hogy a repülőtéren is sűrűbben fertőtlenítenek, és aki kért védőmaszkot, kapott a munkához.



Az M1-en megismételték, Magyarországon továbbra sincs koronavírusos beteg.