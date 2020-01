Épületeket evakuáltak Miamiban a hatalmas földrengés miatt - videó

Igen erőteljes, a Richter-skála szerinti 7,7-es erősségű földrengés rázta meg a Karibi-térséget Kuba partjainál. A földmozgás sekély mélységben történt, a vízben. A rengéshullámok elérték a Kajmán-szigeteket, Jamaicát, Haitit, de még Floridát is.



Miamiban számos épületet ki kellett üríteni a hatalmas rázkódás miatt a tűzoltóság beszámolója szerint. Az emberek úgy érezték, a magas épületek szinte reszkettek, a segélyvonalak égtek, annyi bejelentés érkezett.



Egyelőre nincs hír áldozatról, vagy komolyabb sérülésről, károkról. A hatóságok cunamiriadót is fújtak.

There was just a 7.3 magnitude earth quake in Jamaica.



In my apt in Miami - this just happened.



Could feel the whole building swaying.



Crazy! pic.twitter.com/r5pPJzcLvm