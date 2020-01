Világvége

Koronavírus - A Vuhanban élő olaszok elutasították a hazaszállítást

Az olasz kormány is bejelentette, hogy kész hazaszállítani állampolgárait a kínai Vuhanból, ahol az új típusú koronavírus okozta fertőzés terjed, de a városban és térségében élő, mintegy ötven olasz elutasította az ajánlatot.



A római külügyminisztérium vasárnapi közlése szerint az érintett olasz állampolgárok közül egyik sem fogadta el a neki felajánlott lehetőséget az Olaszországba való visszatérésre.



Ezt a Vuhanban élő és dolgozó olaszok azért utasították el, mivel a maradásnál is veszélyesebbnek tartották a hazaszállítás feltételeit: ehhez két hétig karanténba helyezték volna őket egy Vuhan térségbeli egészségügyi központban.



Az új koronavírus terjedésével szembeni óvintézkedésként lemondták a kínai újévre eredetileg február 2-án Róma belvárosában tervezett felvonulást és az ezt kísérő ünnepségeket - jelentette be az olasz főváros kínai közösségének szóvivője. Ugyanezt a döntést hozták Milánóban is, ahol a mintegy 300 ezres olaszországi kínai közösség legnépesebb, közel 30 ezres csoportja él. A római és milánói ünnepre összegyűjtött eddigi bevételt a Vuhanban megbetegedett személyeknek ajánlották fel.



A vírus kínai gócpontjának tartott térségből érkező utasokat a római Leonardo Da Vinci és a milánói Malpensa nemzetközi repülőtéren is ellenőrzik. Az olasz egészségügyi minisztériumban vasárnap tartotta első ülését a helyzetet ellenőrző és szükség esetén intézkedő úgynevezett válságstáb. Olaszországban eddig nincsen fertőzött.