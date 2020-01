Nemzeti Népegészségügyi Központ

Koronavírus: jelentési kötelezettségük van az egészségügyi szolgáltatóknak

A WHO megfogalmazta mindazokat a járványügyi kritériumokat, amelyek alapján eldönthető, melyik beteget kell az új koronavírus-fertőzéssel kapcsolatban gyanúsnak, illetve igazoltan fertőzöttnek tekinteni. 2020.01.26 13:16 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Magyarországon nincs koronavírusos beteg, és kevés az esélye a járványnak; a Nemzeti Népegészségügyi Központ felkészült a szükséges intézkedések megtételére és jelentési kötelezettséget ír elő az egészségügyi szolgáltatóknak, valamint a helyi hatóságoknak - közölte a központ szombat este az MTI-vel.



A közleményben azt írták, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) megfogalmazta mindazokat a járványügyi kritériumokat, amelyek alapján eldönthető, melyik beteget kell az új koronavírus-fertőzéssel kapcsolatban gyanúsnak, illetve igazoltan fertőzöttnek tekinteni, emellett javaslatot tett a laboratóriumi teszteléshez is.



A WHO kérte a nemzeti hatóságokat, hogy a valószínűsített és a megerősített eseteket 24 órán belül jelentsék a világszervezetnek - tették hozzá.



A Nemzeti Népegészségügyi Központ közölte, az elvárásnak Magyarország is meg fog felelni: az országos tisztifőorvos utasítja az egészségügyi szolgáltatókat és a helyi népegészségügyi hatóságokat, hogy a fertőzésgyanús eseteket haladéktalanul jelentsék a központnak.