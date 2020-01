Világvége

Koronavírus - Népegészségügyi központ: Magyarországon nincs beteg

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) jelenleg nem javasol semmilyen utazási vagy kereskedelmi megszorítást Kínával kapcsolatban az új vírus miatt. 2020.01.25 03:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Magyarországon nincs koronavírusos beteg és kevés az esélye a járványnak - hangsúlyozta pénteken az MTI-hez eljuttatott közleményében a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK), hozzátéve: fokozottan figyelemmel kísérik a kínai koronavírus járványt, és amint indokolttá válik, megteszik a szükséges intézkedéseket.



Azt írták: a Kínában felbukkant, tüdőgyulladással járó megbetegedés okozója egy újonnan kimutatott koronavírus, amely - egyéb koronavírusokhoz hasonlóan - légúton, valamint szájon át fertőzhet.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) jelenleg nem javasol semmilyen utazási vagy kereskedelmi megszorítást Kínával kapcsolatban az új vírus miatt. Kiemelték azt is, hogy három EU-tagállam repülőteréről (London, Párizs, Róma) indulnak közvetlen járatok a kínai Wuhanba, más EU-országok nagy forgalmú légi csomópontjairól pedig átszállással lehet eljutni oda. A kínai hatóságok a Wuhani nemzetközi repülőtéren január 15-től bevezették a kiutazók egészségügyi szűrését (lázmérés). A lázas utazóknál további vizsgálatot végeznek.



A nemzetközi tapasztalatok alapján a WHO jelenleg nem javasolja a többi ország számára a beutazók egészségügyi szűrését, egyebek között annak alacsony hatékonysága miatt.



Az NNK az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) által kiadott, ellenőrzött szakmai információkat fogadja el hitelesnek - áll a közleményben.