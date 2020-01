Világvége

Bejutott Európába a koronavírus

Azt tanácsolják a vírussal esetleg megfertőződöttek számára, hogy ne kórházba menjenek, terjesztve a betegséget, hanem a hatóságok által megadott információs telefonszámot hívják. 2020.01.24 18:23 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Franciaországban is megjelent a tüdőgyulladást okozó új koronavírus, ez az első megerősített eset Európában - jelentette be Agnes Buzyn francia egészségügyi miniszter péntek esti sajtótájékoztatóján.



A tárcavezető szerint az első esetet Bordeaux-ban, a másodikat Párizs térségében jelentették. Valószínűsítette, hogy további esetek is lesznek. A Bordeaux-ban kezelt 48 éves beteg nemrég Kínában járt, ahol a fertőzés gócpontjának számító Vuhanban is megfordult. A fertőzött 12 emberrel érintkezett. "Elkülönítettük, hogy ne érintkezhessen a külvilággal. Jól van" - tette hozzá a tárcavezető. Azt tanácsolják a vírussal esetleg megfertőződöttek számára, hogy ne kórházba menjenek, terjesztve a betegséget, hanem a hatóságok által megadott információs telefonszámot hívják.



Csütörtöki értesülések szerint öt embert kezelnek az Egyesült Királyságban a tüdőgyulladást okozó új koronavírusra jellemző fertőzési tünetekkel. A gyanús esetek közül négyet Skóciában, egyet Észak-Írországban vizsgálnak.

Kínában - bár hallgatnak róla - már vészhelyzet van

Helyi idő szerint péntek délutánra Kínában országosan 880 fölé emelkedett a fertőzöttek száma, míg a halálos áldozatoké 26-ra nőtt.



Közép-Kínában 40 millió ember mozgását korlátozzák a járvány megfékezése érdekében, ennyien laknak ugyanis összesen abban a 13 Hupej tartománybeli városban, amelyekben péntekig bezárólag - bizonytalan időre - felfüggesztették a kifelé tartó közlekedést.



Bár a fertőzöttek túlnyomó többségét még mindig a járvány epicentrumaként ismert, közép-kínai Hupej tartományban tartják számon, a halálos áldozatok közül egy a Pekinggel szomszédos Hopej, egy pedig az észak-kínai Hejlungcsiang tartományokban hunyt el. Az ország 31 tartományából immár 29-ben regisztráltak fertőzötteket, már csupán a Tibeti-fennsíkon található, gyéren lakott Csinghaj tartományból, és a Tibeti Autonóm Területről nem érkezett hír egyetlen esetről sem.

Vannak fertőzöttek az Egyesült Államokban is



Az Egyesült Államokban újabb feltételezett koronavírusos fertőzéses esetet vizsgálnak, már 22 tagállamban észleltek összesen 63 gyanús esetet. 11 páciens esetében a betegség gyanúja nem igazolódott be, viszont két betegnél már egyértelműen azonosították a koronavírust. Először kedden, majd pénteken bizonyosodott be a fertőzés megléte. A második beteg egy hatvanas éveiben járó chicagói nő, aki korábban szintén a kínai Vuhanban járt. Jelenleg kórházban ápolják és tartanak a vizsgálatok annak feltárására, hogy kivel, hol találkozhatott január 13-a, vagyis a Vuhanból visszatérése óta.



Japánban két fertőzöttről tudnak.

Magyarországon nincs gond - egyelőre?

Magyarországon nincs koronavírusos beteg és kevés az esélye a járványnak - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK), hozzátéve: fokozottan figyelemmel kísérik a kínai koronavírus járványt, és amint indokolttá válik, megteszik a szükséges intézkedéseket.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) csütörtökön azt közölte, hogy korai még "nemzetközi egészségügyi vészhelyzetet" meghirdetni. "Kínában szükséghelyzet van, de ez még nem jelent világméretű egészségügyi válsághelyzetet" - közölte a WHO főigazgatója, Tedros Adhanom Ghebreyesus a szervezet sürgősségi bizottságának ülése után.