Világvége

Újabb csapást kapott Ausztrália: jégeső verte szét a fővárost - videó

Pusztító zivatarok söpörtek végig Ausztrália délkeleti részein. Két szupercella is érintette a vidéket, az egyik nem messze Sydney-től húzott el. Canberrában golflabda nagyságú jegek tördeltek ágakat, tettek tönkre autókat. Queensland államban 20 000 háztartás maradt áramszolgáltatás nélkül, néhány vasútvonalat is le kellett zárni. Sydney, Melbourne és Brisbane is áldozatul esett a viharoknak. Az időjárás továbbra is szeszélyes lesz a térségben. Újabb viharokra számítanak a délkeleti államokban, illetve néhol akár a vasárnapihoz hasonló, döbbenetes homokviharok is kialakulhatnak - jósolta az Időkép.

More weather from Australia pic.twitter.com/rZk2ZTLROo — Robert Lanfear (@RobLanfear) 2020. január 20.

Chaos outside offices in the Parli triangle. Insurance company hotlines will be buzzing. @abccanberra pic.twitter.com/fqoEYKj8dA — Tom Maddocks (@MaddocksThomas) 2020. január 20.

#BREAKING: A number of people are trapped in their cars at Miranda, after large trees came down on President Avenue. #9News pic.twitter.com/AYbrRds8tM — Nine News Sydney (@9NewsSyd) 2020. január 20.