A híres Sydney-i Operaház falára vetítik az erdőtűzzel harcoló tűzoltók képeit - videó

Helyi idő szerint szombat este fél kilenckor igen szokatlan fénybe borult a Sydney-i Operaház, az épület fehér falára ugyanis megrázó fényképeket vetítettek.



A fotókon a bozóttűzzel dacoló hős tűzoltók voltak láthatók, mellettük a Thank You Firies! köszönetnyilvánítással.



Ausztráliában október óta pusztítanak erdőtüzek a különösen nagy hőség miatt, eddig 27 ember halálát - köztük tűzoltókét is - okozva ezzel. Az állati veszteség több mint félmilliárd, a katasztrófa hatását pedig az egész világ megérzi majd.

The famous sails of the @SydOperaHouse have been lit up in a special tribute tonight. While there have been many people, agencies and groups involved in the bush fire effort, there is special recognition for #NSWRFS volunteers who have given up their time to help others. pic.twitter.com/QEMfGxQz5k