Szívszorító fotó: egy kerítésen találták meg az ausztráliai tűzvészben megégett kengurut

A szeptemberben kezdődött bozóttüzek miatt legalább 20 ember halt meg, többtucatnyian eltűntek, és több mint 1300 ház lett a lángok martaléka. Belgium területe kétszeresének megfelelő nagyságú terület égett le.



A becslések alapján már nagyjából 500 millió állat, köztük mintegy 8 ezer koala pusztult el. Félő, hogy a katasztrófa utái táplálék- és vízhiány további élőlényekkel fog végezni.



Az alábbi megrázó fotó Cudlee Creeknél készült, egy fiatal, megégett kenguru teteme látható rajta. Az állat a lángok elől menekülhetett, amikor fennakadt egy kerítésen.

A joey killed while fleeing the #AustraliaBushfires



Fire sounds bad, but it's easy to romanticise. To talk about how big it is with a sense of almost pride. This is what you don't see amongst the pictures of building sized flames. The world needs to see this, and not turn away. pic.twitter.com/Y1Hc0rZJy6