Menekülnek a turisták az erdőtüzek miatt Ausztráliából

Ausztrália délkeleti részén az erdőtüzek miatt el kell hagynia a veszélyeztetett térségeket mindenkinek, akinek nem ott van a lakhelye, ugyanis a hétvégére várható újabb hőhullám súlyosbíthatja a helyzetet, és a hatóságoknak az is nagy feladat lesz, ha evakuálni kell a lakosokat.



A új-dél-walesi tűzoltóság elrendelte. hogy minden nem állandó lakosnak el kell hagynia a Batemans Bay üdülőhelytől Victoria állam határáig húzódó, 240 kilométer hosszú tengerparti övezetet. Ennek hatására már csütörtök reggel hosszú sorok alakultak ki a közutakon a nyugat vagy észak felé távozni akaró gépkocsikból. Sokan azonban el sem tudtak indulni, mert az üzemanyagtöltő állomások kifogytak a benzinből, dízelolajból, vagy áramkimaradás miatt nem tudták kiszolgálni az autósokat.



A tüzek és a kidőlt fák miatt sok tengerparti település el van zárva a főúttól, emiatt hiány alakult ki élelmiszerből és ivóvízből is ezeken a helyeken - közölte a tűzoltóság.



Victoria államban megérkezett csütörtökön Mallacoota üdülőhelyhez a haditengerészet oda vezényelt hajója, hogy kimenekítse a tengerparton rekedt embereket. Az ezer lakosú üdülőhely házaiból kedd reggel mintegy négyezren menekültek a partra a tűz elől. Autóikban vagy a benzinkutakon, szörfklubokban felállított ideiglenes menhelyeken töltötték a szilveszter éjszakát. A Choules nevű hajó élelmet, vizet és egészségügyi felszerelést vitt a bajba jutottaknak, és ezresével elszállítja őket.



Október óta Ausztrália-szerte 5,5 millió hektárnyi földterület égett le, 18 ember meghalt és több mint ezer ház lett a lángok martaléka.

Do people realise how bad it is in Australia right now? An area the size of Belgium has burnt to the ground & over half a million animals have been wiped up #AustraliaFires #AustraliaBurns pic.twitter.com/KY3Ux1Sko2 — Deric Ó hArtagáinTV (@deric_tv) December 30, 2019

Nearly half a billion animals have died in the Australian bushfires, 5 million hectares burned, at least 11 people dead. #NSWfires #NSWbushfires #bushfirecrisis pic.twitter.com/xxxetoNl2x — Andrew Backhouse (@Andytwit123) December 30, 2019

Heartbreaking footage of kangaroos fleeing has been captured in Monaro, NSW, as bushfires close in.



For more fire updates: https://t.co/m3qKpIZsu5 pic.twitter.com/Jo6MDtuygC — news.com.au (@newscomauHQ) December 31, 2019

Australia's bushland is home to a range of indigenous fauna such as kangaroos, koalas, wallabies and possums. Authorities have no exact figure on how many native animals have been killed in the bushfires but experts say it is likely to be in the millions https://t.co/NXoEkxAlxP pic.twitter.com/yP2VUYBLeS — Reuters (@Reuters) December 30, 2019