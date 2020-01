Világvége

Már Új-Zéland is fuldoklik

hirdetés

Ausztráliát hosszú ideje bozóttüzek sújtják, melynek füstje már hatalmas területet borított be. Most viszont megfordult a szélirány, így Új-Zéland sem kerülhette el, hogy a friss levegő helyét a füstös, egészségtelen áradat vegye át. Helyenként a táj már-már marsbéli képeket vizionál, néhol apokaliptikus hangulat tárul a helyiek szeme elé - számolt be róla az Időkép.hu.