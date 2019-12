Világvége

Nagy tüzek, vízhiány és gyakoribb trópusi ciklonok jellemezték 2019-et

Vannak olyan katasztrófák - például földrengések, vulkánkitörések - amelyek kialakulását az emberek nem befolyásolhatják, és azokat nem is tudják előre jelezni.

Nagy erdőtüzek, vízhiány és gyakoribb trópusi ciklonok jellemezték az évet - mondta Juhász Árpád geológus az M1 aktuális csatornán vasárnap.



A természeti katasztrófák közül a szakértő kiemelte a nagy erdőtüzeket. Példaként említette, hogy Ausztráliában három hónapja képtelenek megbirkózni a lángokkal, de Szibériában, a mediterrán térségben és Chilében is komoly tüzek pusztítottak.



Juhász Árpád azt mondta: annyira szárazak az erdők, hogy a nagy erdőtüzekkel, főleg ha erős szél is társul hozzájuk, a modern technika ellenére nem lehet mit kezdeni.



Komoly problémának nevezte a vízhiányt, amelyre példaként említette, hogy egy Indiában ötmilliós városba kellett tartálykocsikkal vinni a vizet. Ez a szakértő szerint egyértelműen kapcsolatban van a globális felmelegedéssel.



Világszerte egyre gyakoribbak az aszályok, egyre több az extrém meleg napok száma - emelte ki.



Hozzátette: vannak olyan katasztrófák - például földrengések, vulkánkitörések - amelyek kialakulását az emberek nem befolyásolhatják, és azokat nem is tudják előre jelezni.



Ebből a szempontból csendes volt az év, viszont látható, hogy a nagy trópusi ciklonok - hurrikánok, tájfunok - gyakoribbá válnak és kitolódik a szezonjuk. Ezek azonban kialakulásuktól kezdve követhetők, így a lakosságot fel lehet készíteni rájuk - mondta.



Juhász Árpád hangsúlyozta: az, hogy ennyi katasztrófát látunk nap mint nap, a tömegkommunikációnak is köszönhető. Régebben hetek, hónapok is elteltek, amíg hír érkezett a világ más részén történt természeti katasztrófáról.