Világvége

Hiába esett Karácsonykor az eső, tovább lángol Ausztrália

Az ott élők attól tartanak, hogy a közeli Kék-hegységben tomboló két jelentős méretű tűz összeér, és gigantikus kiterjedésűvé nő a napokban várt újabb extrém hőségben.



A helyi meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint vasárnap és hétfőn ismét legalább 45 Celsius-fokos hőmérsékletre kell számítani.



Új-Dél-Wales szövetségi állam tűzoltósága szerdán közölte, hogy két bozóttűz alakult ki a Sydneyből a Kék-hegység felé vezető autópályától északra és délre.



Az északi tűzben már félmillió hektáron pusztítanak a lángok, amelyek elérték a magasan fekvő Blackheath városát is. A Channel 9 televíziós csatorna által idézett egyik helyi lakos azt mondta, ez a legnagyobb bozóttűz, amely a Kék-hegységben valaha tombolt, sok épület vált a magasra csapó lángok martalékává a hét eleje óta.



A másik, déli tűz észak felé tart, Katoomba városát fenyegetve.



Új-Dél-Wales államban eddig nyolc ember halálát okozták a bozóttüzek, köztük két önkéntes tűzoltóét. Csaknem ezer ingatlan semmisült meg. A lángok megfékezésén hozzávetőleg kétezer - jórészt önkéntes - tűzoltó dolgozik. Az előrejelzések szerint csak februárban várható jelentősebb mennyiségű csapadék.



Közben Dél-Ausztráliában a szövetségi állam fővárosa, Adelaide közelében is bozóttüzek pusztítanak a hétvége óta, amikor is 40 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet.