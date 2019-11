Fertőzés

Rossz fertőtlenítés miatt több mint ezer ember fertőződhetett meg HIV-vel az USA-ban

Rosszul sterilizált orvosi eszközök miatt 1182 beteg fertőződhetett meg HIV, valamint hepatitisz B és C vírusokkal az Egyesült Államokban – erről a CNN írt. A malőr az indianai Goshen kórházban történt.



A sterilizáció alapvetően többlépcsős folyamat, de egy technikus kifelejtett egy lépést, a kórokozók pedig rajta maradhattak a sebészeszközökön. A kórház vezetősége hangsúlyozta: szerintük a betegek csupán kis része fertőződhetett meg a rosszul sterilizált eszközök miatt.



A már biztosan hibásan zajlott sterilizáció idén április és szeptember között zajlott. A kórház közölte, minden érintettet megvizsgálnak, amiért nem kérnek pénzt. A pácienseket az intézmény levélben értesítette az ügyről, de azóta egy telefonos forródrótot is felállítottak.



A hepatitisz a máj heveny vagy idült gyulladásos megbetegedése, melyet elsősorban különböző vírusfertőzések, de más károsító hatások is okozhatnak. A jelenleg ismert hepatitis vírusokat A-tól G-ig jelzik, és X-szel jelölik a még nem azonosított vírusokat.



A hepatitis B-fertőzés világszerte elterjedt, jelenleg a becslések szerint több mint 2 milliárd ember fertőződött meg a vírussal a Föld teljes lakosságából. Ezekből mintegy 360 millió beteg krónikus hepatitis B-fertőzésben szenved, amely komoly rizikófaktor: a krónikus hepatitis B talaján ugyanis májzsugor és májrák alakulhat ki.