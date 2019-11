Világvége

Kihirdette a klímavészhelyzetet az Európai Parlament

429-en támogatták a javaslatot, 225-en szavaztak ellene és 19-en tartózkodtak. Klímasemlegesség 2050-re: az Európai Uniónak emellett kellene elköteleznie magát az ENSZ-konferencián az EP döntése értelmében.



Többek közt azt szerepelt benne, hogy az Európai Bizottságnak biztosítania kell, hogy minden javaslat a maximum 1,5 Celsius fokos hőmérséklet-emelkedést szolgálja



Emellett az EU-nak 2030-ig 55 százalékkal kellene csökkentenie kibocsátását ahhoz, hogy 2050-re klímasemleges legyen, a hajózástól a repülésig, mindenhol csökkenteni kell a globális kibocsátást.



"Meg kell mutatni a világnak, hogy az Európai Unió élen jár a klímaváltozás elleni küzdelemben, és hogy az Európai Parlament azzal komolysággal kezeli ezt az ügyet, amit az megérdemel, hogy polgárainak olyan jövője legyen, amilyet megérdemelnek" - mondta Cseh Katalin magyar liberális képviselő. A momentumos politikus, aki a liberális frakció egyik alelnöke, kiemelt szerepet játszott a vészhelyzet kihirdetéséről elfogadott döntés előkészítésében - írta az EuroNews.



Mindkét klímavédelmi határozatot támogatta a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja.



A magyar néppárti delegáció a klímavédelem ügyében is az újabb és újabb szavak helyett a cselekvés mellett foglal állást. A klímaváltozás valós folyamat, valós veszély. Ezért csupán fölösleges szójáték, hogy vészhelyzetről, vagy sürgősségről beszélünk, a lényeg a cselekvés - írják a képviselőcsoport közleményében.



Most itt az ideje konkrét lépéseknek. Azt akarjuk, hogy az EU 65 százalékkal csökkentse az üvegházhatású gázok kibocsátását 2030-ra, és kötelezze el magát, hogy hogy karbonsemleges lesz 2040-re - írta a Zöldek frakciója a Facebookon a döntést üdvözlésével.



„Az Európai Parlament ambiciózus álláspontot fogadott el a madridi éghajlat-konferencia előtt. Az éghajlat- és környezeti vészhelyzet tudatában elengedhetetlen, hogy 2030-ig 55 százalékkal csökkentsük az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. A Bizottságnak is egyértelmű és jókor érkező üzenetet küldtünk egy pár héttel a Zöld New Dealről szóló bejelentése előtt " - mondta a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottságot vezető francia liberális EP-képviselő a javaslatról szóló vitán.