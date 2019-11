Állatok

Az ember a felelős az óriásalka kipusztulásáért

2019.11.27

Az intenzív vadászat okozhatta az óriásalka nevű tengeri madár kipusztulását - állapította meg egy Swansea-ben élő kutató, aki szerint az eredmények jól mutatják, hogy még egy elterjedt, magas egyedszámú fajra is mekkora veszélyt jelent az emberi tevékenység.



Jessica Thomas a walesi Bangor Egyetem és a Koppenhágai Egyetem doktoranduszaként tanulmányozta az óriásalka múzeumban őrzött 41 példányának csont- és szövetmintáit - írja a BBC hírportálja.



A nagyjából 80 centiméter magas tömzsi madár egykor az Északi-Atlanti-óceán egész területén előfordult, Észak-Amerikától Grönlandon át Izlandig, Skandináviáig és az Egyesült Királyságig.



"Röpképtelen madárként mindig is célpontja volt a helyieknek, akik húsáért és tollazatáért vadászták. Úgy 1500 körül aztán, amikor az európai hajósok felfedezték maguknak az Új-Fundland körüli gazdag halászterületeket, a vadászata még intenzívebbé vált" - magyarázta a szakember.



Nagyjából 1850-re az óriásalka kipusztult, az utolsó két ismert példányt halászok ejtették el az Izlandhoz közeli Eldey szigeten.



"A populáció hanyatlását előidéző tényezőket kezdtük el keresni 1500 előttről" - mondta Thomas. Ilyen lehet például a genetikai sokszínűség hiánya, ami beltenyészetre utal, és aminek nyomán a faj teljes egészében sebezhetőbbé válik a betegségekkel és a környezeti változásokkal szemben.



A szakember szerint azonban ennek a fajnak jelentős volt a genetikai sokszínűsége, sőt az óriásalka intenzív vadászata kezdetén a faj "egyenesen virágzott", vagyis egyáltalán nem állt a kihalás szélén.



A kutatók szerint az eredmények jól mutatják, hogy még egy nagy területen elterjedt, magas egyedszámú faj is mennyire védtelen az emberi tevékenységekkel szemben.