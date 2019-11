Világvége

Ugráltak örömükben az ausztrál tűzoltók, amikor eleredt az eső - videó

Továbbra is katasztrofális a helyzet Ausztráliában a bozóttüzek miatt. Javulásra alig van remény, miután a déli féltekén csak most köszönt be a nyár, Dél-Ausztráliában akár 45 fok is lehet, ehhez 90 km/h-ás széllökések társulnak. A szelek miatt tízezer háztartásban kapcsolták le az áramot, hogy a leszakadó vezetékek ne okozzanak újabb tüzeket. Szinte csodának számított, mikor a minap Új-Dél-Wales-ben eleredt az eső. A tűzoltók szíve repdesett, de ugrálni nem nagyon volt kedvük, annyira fáradtak voltak.