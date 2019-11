Földmozgás

Erőteljes, a Richter-skála szerinti 6,4-es földrengés rázta fel Albániát

hirdetés

Harminc év óta a legerősebb, 6,4-es földrengés volt kedd hajnalban Albánia fővárosában és északnyugati részében. Az első rengéseket néhány perccel hajnali négy óra előtt észlelték.



Az MTI tudósítása szerint a lakosság kirohant házaiból Tiranában az utcákra. Áldozatokról és károkról még nem érkeztek jelentések, de az első felvételek szerint több épület is megrongálódott.

A huge 6.3-magnitude earthquake shook Albania in the early hours of Tuesday. No casualties have been reported has far. People have stormed in the streets fearing more aftershocks. pic.twitter.com/yDZbYDUt23 — Euronews Albania (@EuronewsAlbania) November 26, 2019

Update | There are reports about some buildings that have collapsed in the coastal city of Durres pic.twitter.com/GAGeqCS1Jm — Euronews Albania (@EuronewsAlbania) November 26, 2019

#BREAKING

Video of the damage caused by the Magnitude 6.4 Earthquake in Albania that struck 18 miles away from capital #Tirana.#Earthquake #Albania



Video : KKarabollipic.twitter.com/qE4a5P8lwX#tërmet — CW8 (@cw8) November 26, 2019