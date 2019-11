Vegán

Amerikai alternatív hús kerül az orosz élelmiszerüzletekbe

Moszkva 29 élelmiszerüzletében kezdik meg az amerikai Beyond Meat növényi eredetű, alternatív húsának árusítását a jövő héten - közölte pénteken a Vedomosztyi című orosz napilap.



A kétdarabos kiszerelésű, 227 gramm súlyú, zöldborsóból előállított fehérjéből, céklából és repceolajból készült hamburgerért 750 rubelt (jelenlegi árfolyamon csaknem 3500 forintot) kérnek majd. Ez azt jelenti, hogy a termék kilója több mint 3000 rubelbe (mintegy 14 ezer forintba) kerül. Az Azbuka Vkusza prémium kategóriájú élelmiszerüzlet-lánc heti mintegy ezer csomag húshelyettesítő eladására számít a több mint 12 milliós városban.



Az amerikai hús exportját egyébként a gazdasági szankciókra válaszul bevezetett orosz élelmiszerembargó sújtja.



Az Ethan Brown által 2009-ben alapított Beyon Meat befektetői között van Bill Gates, a Microsoft alapítója, Leonardo Di Caprio színész, környezetvédelmi aktivista és Don Thompson, a McDonald's volt vezérigazgatója. A társaság idén megtartott nyilvános részvénykibocsátásra (IPO) 240 millió dollár befektetést hozott. A Bloomberg szerint a cég vegetáriánus és vegán körökben népszerű húspótlója tücsöklisztet, valamint kakaóbab-feldolgozásból származó maradványt és kendert is tartalmaz.



Oroszországban szeptember óta a TGI Friday's, a White Rabbit Family és a Tyeremok éttermek kínálatán is szerepel az alternatív hús. Az Alianta Group disztribútorcég évi 5 tonna növényi eredetű húspótlót ad el Oroszországban, ami 15-20 tonnára kíván felfuttatni.