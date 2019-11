EEA

További erőfeszítésekre van szükség az EU 2030-as klímavédelmi célkitűzéseinek teljesítéséhez

hirdetés

Jelentős előrelépések történtek, ugyanakkor további erőfeszítésekre van szükség az Európai Unió 2030-as klímavédelmi célkitűzéseinek teljesítéséhez - írta friss jelentésében az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA).



Ezen értékelés szerint sokat kellene még tenni ahhoz, hogy a következő évtized végére sikerüljön az üvegházhatású gázok kibocsátásának 40 százalékos csökkentése az 1990-es szinthez képest.



Amennyiben a tagállamok pusztán folytatják a jelenlegi intézkedéseiket, az mindössze 30 százalékos mérséklést tenne lehetővé, de még akkor is csupán 36 százalék fog teljesülni, ha addig minden egyes tervezett intézkedést végrehajtanak.



A koppenhágai székhelyű ügynökség üdvözölte, hogy tavaly mintegy 2 százalékos csökkenést regisztráltak az előző évhez képest, azonban arra figyelmeztetett, hogy a növekvő energiafogyasztás nehezíti a megújuló források arányának emelkedését.



Kiemelték: tíz tagállam jó úton halad a rövid távú, 2020-as célkitűzések elérése felé, de csak háromról - Görögországról Portugáliáról, Svédországról - mondható ez el a 2030-as célokat illetően is.



Az EEA hangsúlyozta, hogy határozottabb fellépésre van szükség az energiahatékonyság fokozása és a közlekedési szektor zöldítése terén. Utóbbi az egyetlen olyan ágazat, amelyben jelenleg is nő a károsanyag-kibocsátás.



Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke fontos célkitűzésként határozta meg az EU úgynevezett szén-dioxid-semlegességének elérését 2050-re, valamint a már elfogadott klímavédelmi célok számottevő szigorítását.



Sokak szerint mindazonáltal a közösség nem veszi elég komolyan ezt a kérdést, az európai uniós vezetők legutóbbi kétnapos csúcsértekezletén például mindössze 12 percet szenteltek a témának.