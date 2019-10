Katasztrófa

Rákkeltő anyag miatt be kellett zárni egy ásványvízkutat Borsodban

Egy szakértő szerint a BorsodChem lehet a felelős a szennyezésért, de a cég állítja, semmi közük hozzá. Az ásványvizes cég perre készül. 2019.10.17 17:31 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Rákkeltő anyaggal szennyezett, ezért be kellett zárni a több mint 50 éve működő Borsodi Víz múcsonyi ásványvízkútját - írja a Blikk.



A lap beszámolója szerint a kútban tavasszal a PVC gyártásához is használt vinil-kloridot mutattak ki, amely a WHO- és az EU-besorolások szerint 1-es kategóriájú rákkeltő anyag, így a termelést le kellett állítani.



Szalay László, a Borsodi Víz tulajdonosa a lapnak azt mondta, ők minden előírást betartottak, ezért biztos volt abban, hogy nem a cég a felelős a mérgezésért, és felkért egy igaz­ságügyi szakértőt, derítse ki az igazságot.



A szakértő pedig arra jutott, hogy évtizedekkel ezelőtt, a BorsodChemnél történhetett a mérgezés. Németh Csaba igazságügyi szakértő, hidro- és mérnökgeológus a lapnak azt mondta, a BorsodChemnél szigetelés nélküli agyagmedencében tárolták a veszélyes anyagokat betonmedencék helyett, a vinil-klorid pedig ekkor kerülhetett a talaj mélyebb rétegeibe is, és a mérgezés most érte el a kút környékét. Hozzátette, a borsodi talaj egyébként is kedvezett a méreg terjedésének, mert a korábbi bányák miatt más a talaj szerkezete.



Félek, hogy a Borsodi Víz bezárása csak a jéghegy csúcsa - tette hozzá a szakértő, aki a megengedett érték (0,5 mg/I) közel hússzorosát, 9,9 mg/I vinil-kloridot mutatott ki a vízben és a talajban is.



A Borsodi Víz mindenesetre bezárt. Annak ellenére, hogy a tulajdonos egy új gyártósort is üzembe állított a termelés növelésére. "A munkások többségét el kellett bocsátanom, de a fejlesztési kölcsönt ugyanúgy fizetnem kell, mintha folyna a termelés" - mondta a tulajdonos, aki perre készül, első körben a bírósági eljárás idejére függesztetné fel a PVC-gyártást.



A BorsodChem a Blikk kérdéseire azt írta, tudnak a szennyezésről, mert az ásványvizes cég (BRAND Hungary Ásványvíz-forgalmazó Kft.) kártérítési igényt jelentett be náluk, de hangsúlyozzák, hogy a cég által felkért szakértő nem a hatóság által kirendelt független szakértő volt. A BorsodChem közleménye szerint így ők is beszereztek egy szakértői véleményt, "amely azonban egyértel­műen cáfolja a kárigénnyel fellépő BRAND Hungary Kft. állításait, és a szennyeződést cégünk működésétől független okra vezeti vissza", ezért a kárigényt visszautasították.



A BorsodChem állítja, hogy a tevékenysége és a szennyeződés között nincs összefüggés, de azt nem részletezték, hogy az ő szakértőjük szerint mi okozta a szennyezést.