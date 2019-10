Állatvédelem

Lezárás helyett ezerdolláros 'tagsági díjat' szednek az indonéziai Komodo-szigeten

Az indonéz hatóságok a korábbi tervvel ellentétben nem zárják le az idegenforgalom elől januártól a veszélyeztetett komodói sárkányok lakóhelyéül szolgáló Komodo-szigetet, hanem ezerdolláros (307 ezer forintos) "tagsági díjat" szednek majd a turistáktól - osztotta meg értesülését a BBC News kedden.



Júliusban még azt jelentették be, hogy a szigetet 2020 januárjától lezárják az óriási varánuszok védelmében, és csak egy év múlva nyitják meg újra az idegenforgalom előtt. A kormány most azonban úgy döntött, hogy inkább borsos belépőt szed: a szigetre érkezőknek ezer dollárt kell majd fizetnie az eddigi tíz dolláros (3 ezer forintos) díj helyett.



Tavaly 176 ezer turista látogatott el Komodo-szigetre, 2008-ban még csak 44 ezer fő járt ott.



Az ezer dolláros "tagsági díj" egyéves belépést biztosít a szigetre látogatóknak. A terület kormányzója, Viktor Bungtilu Laiskodat szerint ez a díj olcsó.



A kormány a hétfői döntés mellett arról is tájékoztatott, hogy fokozzák a komodói sárkányok védelmére tett erőfeszítéseket. Azt is közölték, hogy a korábbi tervvel ellentétben a sziget mintegy kétezer fős lakosságát sem telepítik ki. Arra azonban ügyelnek, hogy ne nőjön a létszám, és ezzel ne fenyegesse a varánuszok élőhelyét.



A helyi közösséget felvilágosító programmal készítik fel arra, hogy segítsenek a veszélyeztetett faj megvédésében.



Az indonéz híradások szerint a tagságnak két szintje lesz. A prémiumtagok ellátogathatnak a Komodo-szigetre, a nem prémiumtagok pedig a Komodói Nemzeti Park más szigeteire léphetnek, ahol szintén élnek varánuszok. A tagsággal kapcsolatos pontos szabályokat hamarosan kidolgozzák.



A komodói óriásgyíkok több mint 3 méteresre is megnőhetnek, a kifejlett példányok testsúlya mintegy 70 kilogramm, harapásuk mérgező.



A Komodo-sziget - amely az UNESCO világörökségi listáján is szerepel - az utóbbi időben egyre népszerűbb a turisták körében, köszönhetően a közeli Flores-szigeten leszálló új légi járatoknak és a szigeten létesült új szállodáknak.



Az UNESCO adatai szerint a nemzeti park szigetein, Komodón, Rincán, Padaron, továbbá Flores egyes partszakaszain mintegy 5000 komodói varánusz él vadon.