Világvége

Brüsszel önkormányzata klímavészhelyzetet hirdetett

Klímavészhelyzetet hirdetett Brüsszel önkormányzata, célként tűzve ki a város szén-dioxid-semlegességének elérését 2050-re - jelentette a belga sajtó kedden.



A Le Soir című napilap beszámolója szerint az erről szóló határozatot állampolgári kezdeményezések nyomán fogadták el előző este.



Az indítványt minden párt támogatta a flamand nacionalista Új Flamand Szövetség és a baloldali radikális Belga Munkáspárt kivételével.



Korábban az úgynevezett Brüsszel Fővárosi Régió is jóváhagyta a 2050-es karbonsemlegességi célt.



Júliusban Párizs is klímavészhelyzetet hirdetett, de így döntött ezt megelőzően Bázel, London, Oakland és Vancouver is.