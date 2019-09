Világvége

2050-re már nagyon sokan szenvednek majd a katasztrófáktól

Megduplázódhat a katasztrófák segítségre szoruló károsultjainak száma 2050-re a globális felmelegedés okozta aszályok, nagy erejű viharok, árvizek és tűzvészek miatt - figyelmeztet a Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetségének (IFRC) új jelentése.

A segélyszervezet a hétfőn kezdődő New York-i klímacsúcs alkalmából készítette el jelentését.



A szervezet leginkább borúlátó forgatókönyve szerint ha semmit sem vagy alig valamit tesz az emberiség a globális felmelegedés ellen, akkor a károk hatmilliárd dollár plusz költséget okoznak évente 2030-tól kezdve.



"Már most is nagyon nehezen tudunk mindenkit elérni, akinek segítségre van szüksége" - mondta Francesco Rocca, az IFRC elnöke a Reutersnak.



Ha nagyrészt változatlanul folytatódik az üvegházhatású gázok kibocsátása, 2050-re mintegy 200 millió ember folyamodhat nemzetközi segítségért, hogy túlélje a katasztrófákat, melyek egy része a klímaváltozás számlájára írható - közölte a genfi székhelyű szervezet.



A becslés csak azokkal számolt, akik napi 10 dollárból vagy annál kevesebből élnek, tehát nem képesek kilábalni a nagy veszteségekből, amilyen az otthonuk lerombolása lehet - írta az IFRC.



Jelenleg nagyjából 108 millió embernek van szüksége humanitárius segítségre hurrikánok vagy hasonló nagyságrendű katasztrófák miatt.