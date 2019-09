Világvége

Robbanás és tűz Oroszország egyik legnagyobb víruslaborjában

Hatalmas robbanás rázta meg a világ egyik legnagyobb víruskutató központját Szibériában. A robbanás után az épület kigyulladt. Itt tárolják többek között a HIV, a fekete himlő, az Ebola és az Anthrax vírusait is, de számos veszélyes törzs is itt van eltárolva - jelentette az RT.com.



A Novoszibirszktől néhány kilométerre fekvő tudományos központban, Koltsovóban történt esetet hamar átkategorizálták minősített eseménnyé, amely már speciális irányítást és eljárást igényel. A Vector Intézet ugyanis Oroszország legnagyobb virológiai és biotechnológiai kutatóközpontja.



Míg a hidegháború idején biológiai fegyvereket kísérleteztek itt, addig mára állítólag orvostudományi célokat teljesítenek. Itt fejlesztenek ellenszert az Ebola és a Hepatitis ellen, de számos más járvánnyal és immunológiával kapcsolatos kutatást is végeznek.



Itt tárolják a potenciális biológiai fegyverekhez használatos törzsek mintáit is, így a fekete himlőtől kezdve egészen a pestisek különféle fajtájáig, számos végzetes kórokozó otthona a Vector.

A helyzet súlyosságára tekintettel a rendkívüli helyzetek minisztériuma nagy erőket mozgósított a helyszínre, és a gázrobbanás miatt a negyedik emeleten keletkezet tüzet eloltották. A szinten építési munkálatokat végeztek, egy építőmunkás súlyosan megégett.



Koltsovo polgármestere arról biztosította a lakosságot, hogy a térségbe nem kerültek ki veszélyes anyagok.



A robbanás oka továbbra sem ismert, folyik a nyomozás.