Világvége

Újabb két halálos áldozata van a rendkívüli időjárásnak Spanyolország délkeleti részén - drámai videók

hirdetés

Újabb két ember veszítette életét a heves esőzések okozta áradások miatt pénteken Spanyolország délkeleti részén, így összesen már négy halálos áldozata van a rendkívüli időjárásnak.



A hatóságok tájékoztatása szerint egy középkorú férfi reggel halt meg, miután autójával behajtott egy vízzel elárasztott alagútba az andalúziai Almeríában. A gépkocsiból rendőri segítséggel két utast sikerült kimenteni, de a sofőr megfulladt.



Délután egy korábban eltűntként nyilvántartott 36 éves férfi holttestét találták meg Jámula közelében, aki szintén az autójában veszítette életét.

A heves esőzések két napja kezdődtek az ország délkeleti részén főként a valenciai és murciai autonóm közösségekben okozva rendkívüli helyzetet.



Fernando López Miras murciai elnök elmondta: az egész régióban kiadták a legmagasabb, vörös színű riasztást az időjárási vészhelyzet miatt, ami eddig még soha nem fordult elő. Bejelentette továbbá, hogy kezdeményezi a spanyol kormánynál a térség katasztrófaövezetté nyilvánítását.



Murciában pénteken elmaradt a tanítás minden oktatási intézményben, és mintegy 2500 ember kellett kitelepíteni otthonából - tájékoztatott a spanyol közszolgálati televízió (RTVE).



A régióban készült légifelvételeken látszik, hogy hatalmas területek, termőföldek és lakott térségek kerültek víz alá.



Több települést is teljesen megközelíthetetlenné tett az áradás, például Los Alcázaresben többeket helikopterrel kellett evakuálni. A mentésekben a hadsereg különleges egysége is közreműködik.

A rossz idő miatt a murciai repülőtér forgalmát lezárták, és néhány órára az almeríai légikikötő is bezárt, ahogy a Baleár-szigetek fővárosának, Palmának reptere sem indított és fogadott járatokat több mint egy órán keresztül.



A spanyol közlekedési hatóság (DGT) tájékoztatása szerint útzár van érvényben több mint 80 autóúton Murcia és Valencia területén.



A víz okozta pusztítás képei bejárták a sajtót és az internetes közösségi oldalakat. Otthonukban rekedt emberek tettek közzé olyan mobiltelefonos felvételeket, amelyeken látszik, hogy az utcán hömpölyög árhullám, magával sodorva faágakat, kukákat, motorokat és autókat is.

A valenciai autonóm közösségben található Orihuela lakói állítják: nem emlékeznek arra, hogy valaha ennyi eső esett volna. Benyomásukat a meteorológiai szolgálat is igazolta: az elmúlt 48 órában négyzetméterenként 400 litert meghaladó csapadékmennyiséget mértek a településen. Itt is többeket kellett kitelepíteni, mert a Segura folyó kiöntött medréből, és házakba tört be. Mintegy ötezer ember maradt áram nélkül.



Ontinyentben a csütörtökön kitelepített mintegy száz ember továbbra sem térhet haza, mert újabb árhullámtól tartanak, noha az esőzés a nap folyamán alábbhagyott. A településen hat óra alatt négyzetméterenként több mint 300 liter csapadék esett, akkora mennyiség, amennyi általában fél év alatt szokott. A levonult ár sarat, törmeléket, szemetet, felborított járműveket hagyott maga után.



A rendkívüli helyzet miatt Fernando Grande Marlaska spanyol belügyminiszter a helyszínre utazott pénteken.