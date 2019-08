Világvége

Az erdők égésével tovább gyorsul a klímaváltozás

Most, hogy lángol a világ, sokan írják, posztolják, hogy az erdő a Föld tüdeje, vagy a fák termelik az életet adó oxigént. Ez azonban nem teljesen igaz. Az erdő növényei valóban termelnek oxigént, de ennek nagy részét saját maguk fel is használják, a maradékot pedig az erdőben zajló elhalt szerves anyag lebontását előidéző folyamatok kötik le.



Ám az erdők a légköri széndioxid-tartalom szabályozásában játszanak fontos szerepet.



Mindazonáltal, mivel az erdőirtás már eleve is többnyire égetéssel történik, az égetés után az erdőtalaj humusztartalma is gyors ütemben oxidálódik, s a hosszú idő alatt elnyelt és a talajban raktározott szén így rövid idő alatt és nagy mennyiségben kerül a légkörbe.



Nem csoda hát, hogy a levegő szén-dioxid koncentrációja az utóbbi néhány ezer évben igencsak megemelkedett, és újabban komoly, gyorsuló változás mutat. Egyértelműnek látszik, hogy a koncentráció-növekedésnek az utóbbi másfél évszázadban megfigyelt felgyorsulása az ember tevékenységével van összefüggésben: 1750 óta 555 milliárd tonna szén került a levegőbe különböző emberi tevékenységek következtében - írta Somogyi Zoltán Erdő nélkül? című könyvében. Ez egy olyan hatalmas mennyiségű sajátos adósság a légkörrel szemben, amit egyhamar nem fogunk tudni törleszteni.



És most, hogy ennyi erdő lángol, úgy tűnik, menthetetlenek vagyunk...