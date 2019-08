Már semmi nem maradt az Amazonasból, csak a lángok és a parázs - videó

Füstfelhő borította be Sao Paulo egét. Az Amazonas területén pusztító erdőtüzek a 2700 kilométerrel távolabb fekvő nagyvárosban is sűrű szmogot és áramkimaradásokat okoztak.

Az erdőtüzek számának példátlan növekedését az államfő januári hivatalba lépése óta tapasztalják, azóta, hogy meghirdette az Amazonas vidékének mezőgazdasági és bányászati célú fejlesztését.

The Amazon rainforest has been burning for 3 weeks! We are on the verge of losing it completely if the fire isn't put out.



The loss of trees, the loss of biodiversity is what is accelerating CLIMATE CHANGE.



THIS IS AN INTERNATIONAL EMERGENCY. This is a CRISIS.#SaveTheAmazon pic.twitter.com/EDx1bub5AZ