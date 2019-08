Földmozgás

Augusztus 12-e óta reng a föld Heves megye alatt

Mint ismeretes, megrengett a föld augusztus 12-én Heves megyében.



A rengést a lakosság is érzékelte az alábbi településeken: Átány, Bátor, Boconád, Cserépfalu, Eger, Egerszalók, Emőd, Erdőtelek, Feldebrő, Felsőzsolca, Füzesabony, Gödöllő, Harsány, Heves, Jászberény, Kazincbarcika, Kerecsend, Kömlő, Mezőzombor, Miskolc, Novaj, Parádsasvár, Petőfibánya, Pécel, Poroszló, Sirok, Szomolya, Taktaharkány, Tarnaméra, Tarnazsadány, Tenk, Tiszavalk, Vác.



Az ágy mozgott, mintha valaki rángatta volna - több szemtanú is beszámolt a heves földrengésről.



A 4,1-es magnitúdójú földrengést követően az MTA CSFK GGI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium munkatársai még aznap ideiglenes szeizmológiai állomásokat telepítettek az epicentrum közelében, Tenk és Átány községekben. Ezek célja, hogy a várható kis méretű utórengéseket is több műszerrel detektálják, ezáltal pontosabban meghatározhassák keletkezési helyüket és magnitúdójukat.



Az azóta eltelt időben szeizmométereik már több kisebb utórengést is regisztráltak, melyek magnitúdója 0,9 és 2,2 közé esett. Azonban ezeket viszonylag nagy fészekmélységük (10-15 km) és kis magnitúdójuk miatt a lakosság nem érzékelte.

A főrengés és utórengései augusztus 12. és 19. között





