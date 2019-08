Hatalmas radioaktív felhő takarta be az eget Ukrajnában - videó

Hatalmas radioaktív felhő takarta be az eget Ukrajnában, adta hírül az rbc.ua-ra hivatkozva a karpathir.com.



A portál szerint a sugárszennyeződés kiterjedt az ország középső és délnyugati részére, valamint a Krím félszigetre. Lassina Zerbo, a nukleáris kísérletek átfogó tilalmáért küzdő nemzetközi szervezet, a CTBTO végrehajtó titkára közölte, hogy



a felhő az oroszországi Szverdlovszki területen, augusztus 8-án nukleáris kísérlet közben felrobbant rakétából származik.



A balesetben öten életüket vesztették.



A nukleáris felhő által okozott szennyeződés miatt helyenként a megengedett érték 14 szeresére nőtt a radioaktív sugárzás.



Zerbo a Twitteren közzétett információban mutatta be, milyen területeket érintett a szennyeződés.

To requests on #IMS detection beyond #CTBT, data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . We're also addressing w/station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://t.co/pHL4WrHU23 pic.twitter.com/9aO5cQTlls