Járvány

Sürgős cselekvési tervet hirdet a brit kormány a kanyaró terjedésének feltartóztatására, miután az Egészségügyi Világszervezet (WHO) megfosztotta az Egyesült Királyságot kanyarómentes státusától. 2019.08.20 03:29 MTI

A betegséget a mumpsz, kanyaró és rubeola elleni két adag védőoltással (MMR) lehet elkerülni, a szigetországban azonban csökkent az immunizálás mértéke.



2019 első negyedévében 231 kanyarós megbetegedést jelentettek. Ezek egy részében külföldön fertőződtek meg a betegek, de a gyerekek körében csökkenőben van azoknak a száma, akik mindkét oltást megkapják. Angliában például 87 százalékuk kapja meg, ami elmarad a célul kitűzött 95 százaléktól. Az első adagot egyéves korban ajánlják, a másodikat az iskolakezdés előtt. Becslések szerint azonban Angliában minden hetedik ötéves nem védett megfelelően. Walesben, Skóciában és Észak-Írországban ennél kedvezőbb az arány, de ezekben az országrészekben is elmarad a célkitűzésektől.



Szakértők szerint az adatok egyrészt amiatt romlanak, mert az emberek alábecsülik a kanyaró veszélyét, másrészt viszont az oltásellenes üzenetek is közrejátszhatnak benne.



Az intézkedéscsomag keretében arra kérik a háziorvosokat, hogy tudatosítsák jobban az ismétlőoltás beadásának jelentőségét, illetve mindkét adag beadásának fontosságát azoknál, akik esetleg egyetlen dózist sem kaptak. Emellett sürgetik a közösségi médiát, hogy lépjen fel a félrevezető oltásellenes üzenetek ellen. A tervek között szerepel egy olyan konferencia szervezése is, amelyen az információk népszerűsítésének hatékonyabb módját keresik majd a gyógyszergyártók és más cégek részvételével. A kormány emellett a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) honlapján is igyekszik majd szertefoszlatni az oltóanyag veszélyeivel kapcsolatos félretájékoztató állításokat.



A kanyaró újbóli terjedése világszerte több országban, köztük Franciaországban, Németországban és Olaszországban is tapasztalható. Globálisan csaknem háromszorosára nőtt a megbetegedések száma az év első hét hónapjában az előző év azonos időszakához képest - figyelmeztetett a WHO, amely szerint 2019-ben eddig 364 808 esetet regisztráltak.