Sikerekről számolt be az erdőtüzek oltásában az orosz szakszolgálat

Oroszországban 59 ezer hektáron 53 erdőtüzet számoltak fel az elmúlt nap leforgása alatt - közölte vasárnap a légi oltásért felelős szolgálat, az Avialeszoohrana sajtóosztálya.



A tájékoztatás szerint a Krasznojarszki területen 31 erdőtűz ég 56 304 hektárnyi területen. Irkutszk megyében 35 154 hektáron 15 tüzet oltanak. Utóbbi területen a tűzvész kiterjedése az elmúlt egy nap alatt 53 ezer hektárral csökkent.



Jelenleg összesen 75 erdőtűz ellen folyik a küzdelem 104 341 hektáron - derül ki a szolgálat összegzéséből.



A távoli és nehezen megközelíthető területeken ugyanakkor, ahol a regionális polgári védelmi bizottságok döntése alapján nem oltják a lángokat, egy nap alatt 475 ezer hektárral csökkent az erdőtüzek területe. Azokon a vidékeken, ahol nem küzdenek a tűz ellen, 1 millió 245 396 hektárnyi területen 184 erdőtűz pusztít.

re-queries abt these images, photographer Natalia said: 'We received a lot of msgs worrying that animals were distressed from being so close 2 fire. Smoke on pix was bit enhanced, fire was added via photo editor. Pix were taken in woods of Yakutia which r badly hit by wildfires' pic.twitter.com/c3ka9k6d1V