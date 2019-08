Kutatás

Egyre nagyobb hazánkban a biológiai invázió is

A hazai felszíni vizekben minden élőlénycsoportból találhatóak jövevényfajok és a közeljövőben is több ilyen faj megjelenése várható - erről Lukács Balázs András, az MTA Ökológiai Kutatóközpont Duna-kutató Intézet (DKI) Tisza-kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa beszélt az M1 aktuális csatorna műsorában hétfőn.



A biológiai invázió során egy területen új fajok jelennek meg más országból vagy földrészről, amelyek később dominánssá válhatnak és felboríthatják a környezet egyensúlyát - hangzott el a műsorban.



Az inváziós fajok túlnyomó többsége az emberi tevékenység hatására jelenik meg hazánkban - mondta el Lukács Balázs András a folyamatot magyarázva. A kutató a legfőbb terjesztők között említette a globális kereskedelmet és a turizmust. A fajok kisebb százaléka pedig természetes vektorokon, főként a madarak bélcsatornájában túlélve érkezik hazánkba - tette hozzá.



A kutató hangsúlyozta: a biológiai invázió szorosan összefügg a klímaváltozással is. A globális felmelegedéssel szubtrópusi, trópusi fajok jelennek meg az országban. Mint mondta, az idegen fajok megtelepedését az is segíti, hogy élőhelyeinket "túlhasználjuk", felszíni vizeink túlnyomó többsége meg van "bolygatva".



Kérdésre reagálva beszélt arról, hogy egy inváziós faj megjelenése következtében csökkenhet például a terméshozam. Ugyanakkor, mint mondta, pozitív hatása is lehet a jövevényfajok megjelenésének. A kutató példáként említette, hogy a Balatonban élő inváziós kagylófajok jelentős szerepet töltenek be a víz szűrésében.



"Tudományos berkekben az a nézet, hogy a biológiai inváziót megállítani nem lehet, jelentősen lassítani viszont igen" - hangsúlyozta a biológus, hozzátéve, hogy a tudományos közösség feladata ebben, hogy időben kiszűrje azokat a fajokat, amelyek leginkább károsak lehetnek.