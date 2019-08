Tűzvész

Eddig 753 ezer hektárnyi erdőtüzet sikerült eloltani Szibériában

Négy nap alatt 753 ezer hektárnyi erdőtüzet oltottak el Szibériában - közölte vasárnap az orosz védelmi minisztérium.



A moszkvai tájékoztatás szerint a légierő Il-76-os repülőit 94, Mi-8-as helikoptereit pedig 153 alkalommal vetették be. Az oltás a legnagyobb intenzitással vasárnap folyt, amikor a Krasznojarszki területen és Irkutszk megyében 303 ezer hektáron sikerült elfojtani a lángokat és 56 tűzfészket oltottak el.



Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán rendelte el, hogy a fegyveres erők is vegyenek részt a mintegy 3 millió hektáron pusztító erdőtüzek oltásában, amelyek miatt négy régióban - Burjátföldön, Jakutföldön, a Krasznojarszki területen és Irkutszk megyében - hirdettek ki rendkívüli állapotot.



Az orosz hidrometeorológiai szolgálat előrejelzése szerint a tűzvész sújtotta területen az elkövetkező napokban is a helyi normánál melegebb, tűzveszélyes marad az időjárás.