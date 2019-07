Világvége

A britek nagy többségét jobban foglalkoztatja a klímaváltozás, mint a Brexit

A legfrissebb felmérés szerint a briteket sokkal inkább foglalkoztatják az éghajlatváltozás lehetséges következményei, mint a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) hatásai. 2019.07.27 19:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A ComRes közvélemény-kutató cég által a Christian Aid segélyszervezet megbízásából, 2072 fős reprezentatív választói minta bevonásával elvégzett vizsgálat kimutatta, hogy a britek 71 százaléka szerint az Egyesült Királyság jövője szempontjából a klímaváltozás hosszabb távú hatásai fontosabbak lesznek, mint a Brexit.



A felmérés pénteken ismertetett eredményei szerint a klímaváltozás hatásai még azokban az országrészekben is sokkal inkább aggasztják a lakosságot, mint a Brexit, amelyekben a választók jelentős többsége a brit EU-tagságról döntő 2016-os népszavazáson a kilépésre voksolt.



Walesben például a helyiek 78 százaléka, a kelet- és közép-angliai térségekben a válaszadók 74 százaléka tartja úgy, hogy a klímaváltozás hosszú időtávlatban nagyobb hatással lesz az országra, mint a kilépés az Európai Unióból.



A válaszadók 61 százaléka nem tartja elégségesnek a brit kormány által az éghajlatváltozás folyamatának megállítására tett intézkedéseket.



Nagy-Britannia éppen ezen a héten élte át az idei nyár legforróbb napjait: csütörtökön Cambridge-ben 38,1 fokos csúcshőmérsékletet mértek.



Ezzel meg is dőlt a júliusi brit hőségrekord, és csak 0,4 fok hiányzott az eddigi abszolút országos rekord beállításához. Ezt 2003. augusztus 10-én rögzítették a délkelet-angliai Kent megyében, 38,5 fokos hőmérsékleti csúccsal.



Környezetvédő aktivisták már beiktatásának napján látványosan felhívták Boris Johnson brit miniszterelnök figyelmét a klímaváltozás veszélyeire.



Amikor Johnson szerdán a londoni Buckingham-palotába tartott, hogy II. Erzsébet királynőtől átvegye a kormányalakítási megbízást, az őt szállító autókonvojt a palota felé vezető Mall sugárúton a Greenpeace nemzetközi környezetvédelmi csoport brit tagozatának aktivistái próbálták megállítani, élőláncot kialakítva az úttesten. A rendőrök néhány másodperc alatt eltávolították a piros pólót viselő demonstrálókat.



A szervezet az akció után bejelentette: aktivistái azt próbálták elérni, hogy Johnson írja alá a Greenpeace környezetvédelmi petícióját.







Péntekre ugyan megszűnt a kánikula Nagy-Britanniában, de az előző napok forróságának következményeit az ilyen hőmérsékleti szélsőségekre nem méretezett közlekedési infrastruktúra még nem heverte ki. Pénteken az angliai vasúti fővonalak jelentős részén szünetelt vagy csak korlátozott menetrenddel zajlott a forgalom, és a szaharai meleget kisöprő hidegfront viharainak áthúzódó hatásai miatt a légiközlekedésben is fennakadások voltak.