Világvége

Haldokolnak a fenyvesek Vas és Zala megyében, annyi a tujáknak is

Emelkedik az átlaghőmérséklet, egyre kevesebb csapadék hullik, egyre több a szélsőséges időjárási körülmény, amit a növények egyre kevésbé tolerálnak, immunrendszerük leromlik és a gyengültségi kórokozók ellen sokkal kevésbé tudnak védekezni. Rövid időn belül egészen másként néz majd ki az Őrség. 2019.07.27

A közelmúltban nagy figyelmet kapott a hír, miszerint Közép-Európa búcsúzik a fenyőerdőktől. Németországban ugyanis drámai változások vannak: hatalmas területeken pusztulnak a fák, az okok gyökere pedig a klímaváltozásra vezethető vissza.



A lesújtó adatok hallatán a nyugat.hu megkereste Németh Gábort, a Kámoni Arborétum vezetőjét aki még riasztóbb képet fest a szemünk előtt zajló változásokról.



„A fenyvesek nálunk is pusztulnak, a tuja pedig rövid idő múlva eltűnik az egész országból”– mondta a szakember. Ezt talán egy átlagember nem is veszi észre, hiszen nem mindenki sétál a fenyvesekben.



A lucfenyők halálát leginkább a szúk okozzák. Ezek a kártevők mindig is jelen voltak a fenyőkben, csak éppen sokkal jobban érezték magukat a fák, a hűvösebb és több csapadék volt, így volt elég a gyantájuk, amivel el tudták pusztítani a kártevőket és meg tudták akadályozni a fertőzés további terjedését.



De drámaian pusztul a lucfenyő az Őrségben és Zala megyében is. Nem is nagyon telepítik őket újra. Felesleges lenne.



Már néhány évvel ezelőtt elkezdődött a folyamat, hogy a ház körüli tujáknál elkezdtek leszáradni a kisebb ágak. Ezt a jelenséget szintén az elszaporodott tujaszú okozza, ami elég szomorú, de legalább lehet ellene valahogy védekezni. Ám az elmúlt években megérkezett a borókadísz bogár is, ami a szövetekben okozza a kárt és sokkal nehezebb az ellene folytatott harc.



A tuják esetében hasonló a helyzet, mint a fenyőknél: a megváltozott hőmérsékleti és csapadékviszonyok miatt a növény legyengül és nem tud védekezni az úgynevezett gyengültségi kórokozók ellen.



„Radikális a tuják pusztulása, és velük együtt a borókáké és a hamisciprusoké is, és ennél csak rosszabb jön” – mondja Németh Gábor.



A tujasövények pusztulásával alapjaiban változik meg a lakókörnyezetünk, az udvarunktól kezdve a parkjainkon át a temetőkig.



„A melegedés miatt Magyarország klímaövezetei is megváltoznak, és a folyamat várhatóan nem áll majd meg, sőt felgyorsul, és nagyon nagy bajok lesznek” – véli az arborétumigazgató.