Erős földrengés rázta meg Athén környékét

Az 5,1-es erősségű rengés hatására a görög fővárosban is sokan kisiettek az épületekből az utcára, de károkról, áldozatokról nem érkezett jelentés.



Az epicentrum Athéntól 23 kilométerre északnyugatra volt, a rengés 12 kilométer mélységben történt.



A térségben él a teljes görög lakosság közel fele.



A BBC azt írja, erős földrengés történt, aminek következtében a város néhány részén elment az áram és a telekommunikációs rendszerben is voltak fennakadások.



1999 óta ez volt az első eset, hogy földrengés volt Athén városában. Akkor egy 6.0-s erősségű földrengés miatt 143 ember veszítette életét, és 100 ház dőlt össze.

