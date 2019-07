Világvége

A globális felmelegedés minden borzalma kevesebb mint 1 percben - videó

Éhező, elvándorló állatok, gigantikus szeméthegyek, megolvadt jég - ez a három dolog épp elég ahhoz, hogy észrevegyük, mekkora bajban vagyunk. Hiszen ha már most itt tartunk, nagyon rövid időn belül az emberiség maga is hasonló helyzetbe kerül: pusztuló élettér, éhezés, elvándorlás, amely mind magában hordozza a vérengzések lehetőségét is. Muszáj tennünk valamit ellene!