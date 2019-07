Nukleáris veszély

A határérték százezerszeresével sugároz az elsüllyedt szovjet atomtengeralattjáró - videó

A megengedett határértéknél százezerszer magasabb sugárzási szintet mértek orosz és norvég kutatók a Norvég-tengeren 1989-ben elsüllyedt Komszomolec szovjet atomtengeralattjáró környékén. Mivel a sugárzó roncs mélyen a tenger fenekén nyugszik, ez a sugárszennyezettség az emberekre nem jelent veszélyt.



A szerencsétlenséget szenvedett tengeralattjáróból vett első vízminták szerint továbbra is szivárog radioaktivitás a roncsból. A norvég tudósok megjegyezték, hogy a mostani mérések valamivel magasabb szinteket mutatnak a 2007-es orosz expedíció által megállapítottaknál.



"Részletesebben kielemezzük a mintákat, ahogy partra érünk. Az általunk helyben mért szint 100 becquerel literenként" - mondta a mostani kutatócsoportot vezető Hilde Elise Heldal. Kiemelte, hogy ez a sugárszennyezettség nem veszélyes. "Nyugodtan meg lehet enni az ezekből az északi térségekből származó halakat" - tette hozzá.



A kutatók némi furcsaságot is felfedeztek a Komszomolec roncsának vizsgálatakor. Időnként ugyanis "porfelhő" száll fel egy szellőztető csövön keresztül. Ez Heldal szerint arra utalhat, hogy a sugárzás löketenként szivároghat. A kutatók feltételezései szerint ez a szellőző nyílás közvetlen összeköttetésben lehet a reaktorral, az említett felhő pedig víz alatti áramlás hatására keletkezhet.



Az 1665 méter mélyen nyugvó roncsról egy távirányítású tengeralattjáróval készítettek felvételeket, amiket nyilvánosságra is hoztak.



Az 1983-ban gyártott, harmadik generációs atomtengeralattjáró, a Komszomolec 1989. április 7-én szenvedett végzetes balesetet. A fedélzetén tűz ütött ki, így elsüllyedt. 69 fős legénységéből 42-en vesztették életüket.