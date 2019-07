Nukleáris veszély

Iráni atomprogram - hatvan napot kapott Európa

Az Európai Unió felszólította Teheránt az urándúsítás fokozásának leállítására. Irán azonban fenyegetőzik. Peking szerint Washington tehet az iráni nukleáris válságról 2019.07.08 14:27 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Irán hétfőn megkezdte a megengedettnél magasabb dúsítású urán előállítását, és az atomalku felfüggesztésével fenyeget. A teheráni külügyminisztérium hatvan napot adott arra az atomalkut aláíró kormányoknak, hogy segítsenek Iránnak kivédeni az amerikai szankciókat.



Abbasz Muszavi külügyi szóvivő megfogalmazott egy éles, de homályos fenyegetést Európának, ha a következő hatvan napos határidő lejártáig, azaz szeptember 5-ig nem cselekszenek: Ha az alkuban megmaradt országok, különösen az európaiak nem teljesítik vállalásaikat, és a beszéden kívül nem cselekszenek, Irán harmadik lépése keményebb lesz, állhatatosabb és valamennyire elképesztő. Egyelőre csak találgatni lehet, mire utalt a külügyi szóvivő a harmadik lépéssel kapcsolatban.

Az Európai Unió felszólította Teheránt az urándúsítás fokozásának leállítására

Ismételten felszólította Iránt hétfőn az Európai Unió, hogy tartsa magát az atomprogramja korlátozásáról 2015-ben kötött nemzetközi megállapodáshoz, és ne állítson elő a megengedettnél magasabb fokon dúsított uránt.



"Határozottan felszólítjuk Iránt minden olyan tevékenység leállítására, amely sérti a nukleáris egyezményben vállaltakat" - mondta Maja Kocijancic, az EU külügyi szolgálatának szóvivője.



Hozzátette, az Európai Uniót "rendkívüli aggodalommal" tölti el az előző napi teheráni bejelentés az urán dúsítási szintjének növeléséről.



Az iszlám köztársaság hivatalos közlése szerint a lépés oka, hogy az európai partnerek nem tettek eleget vállalt kötelezettségeiknek.



Irán, valamint az ENSZ Biztonsági Tanácsának öt tagja (Egyesült Államok, Franciaország, Kína, Nagy-Britannia, Oroszország) és Németország alkotta hatok csoportja 2015-ben jutott megállapodásra, amelynek értelmében az atomprogram korlátozása fejében fokozatosan feloldják a Teherán elleni szankciókat. A feszültségek 2018 tavaszán újultak ki, amikor Donald Trump amerikai elnök egyoldalúan felmondta az atomalkut, és újból büntetőintézkedéseket rendelt el, amelyek hatását ígéreteikkel ellentétben a többi aláírónak eddig nem igazán sikerült csillapítania.

Peking szerint Washington tehet az iráni nukleáris válságról

Peking álláspontja szerint az Egyesült Államok tehető felelőssé az iráni nukleáris válság miatt - közölte hétfői sajtótájékoztatóján Keng Suang kínai külügyi szóvivő.



Úgy fogalmazott: a Washington részéről alkalmazott nyomásgyakorlás a jelenlegi iráni krízis forrása - utalva ezzel arra, hogy Irán hétfőtől megkezdte a megengedettnél magasabb fokon dúsított urán előállítását. "A zaklatás gyakorlata tumorként növekszik, amely az egész világon problémákat okoz" - hangsúlyozta.



A szóvivő elmondta: Kína sajnálattal fogadta a hírt, hogy Teherán megszegi a 2015-ös atomalkuban tett ígéretét. Hozzátette: az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozata kikötötte, hogy a feleknek be teljes mértékben be kell tartaniuk a megállapodásban foglaltakat, ami az iráni nukleáris válság és az ennek kapcsán kialakult feszült helyzet megoldásának hatékony módja lehetne.



Peking arra szólította fel a megállapodásban részt vevő országokat, hogy alkalmazzanak mértékletességet, és az ENSZ bizottsága által biztosított mechanizmusokon keresztül, párbeszéd útján próbálják megoldani a helyzetet, a megállapodásban rögzített feltételek további betartása mellett.



Irán hat országgal - Egyesült Királyság, Egyesült Államok, Kína, Franciaország, Németország és Oroszország - kötött alkut 2015-ben, melynek értelmében bizonyos gazdasági előnyökért és az amerikai szankciók feloldásáért cserébe beleegyezett, hogy korlátozza az atomprogramját. Donald Trump amerikai elnök azonban 2018-ban kiléptette az Egyesült Államokat az egyezményből, és egy sor újabb szankciót vezetett be Teheránnal szemben, melyek különösen a nyugat-ázsiai ország számára kulcsfontosságúnak számító olajszektort sújtották.