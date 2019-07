Környezetvédelem

Elkezdődött a Műanyagmentes július

Fontos lenne, hogy tudatosan vásároljunk, a zöldség, gyümölcs, péksütemény kerüljön akár saját tasakba vagy a hazavitt műanyag hosszú élettartamú legyen, ne egyszer használatos.

Elkezdődött a Műanyagmentes július, a kezdeményezés célja az egyszer használatos műanyagok használatának kiiktatása - hangzott el az M1 aktuális csatorna és a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című közös műsorblokkjában csütörtökön.



Antal Alexa, a WWF Magyarország kommunikációs vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy globálisan évente mintegy 300 millió, az Európai Unióban pedig körülbelül 60 millió tonna műanyagot termelnek. Hozzátette: ennek a mennyiségnek csak a harmadát hasznosítják újra. Példaként említette, hogy 150 millió tonna műanyag van a tengerekben és ez a mennyiség mintegy 10 millió tonnával növekszik évente.



Kiemelte: a Műanyagmentes július célja az egyszer használatos műanyagok használatának kiiktatása. Példaként említette, hogy a boltokban a zöldséget, gyümölcsöt, pékárut is legtöbbször ilyen műanyag zacskókban vásárolják meg az emberek, holott vannak már alternatív megoldások is, amelyek nem szennyezik a környezetet.



Antal Alexa szerint fontos lenne, hogy tudatosan vásároljunk, a zöldség, gyümölcs, péksütemény kerüljön akár saját tasakba vagy a hazavitt műanyag hosszú élettartamú legyen, ne egyszer használatos. Hozzátette, hogy a szívószál is egyszer használatos műanyag, a vendéglátóhelyeken érdemes jelezni, hogy nem kérjük.



Mint elmondta, az emberek egyre nyitottabbak, de van még hová fejlődni az egyszer használatos műanyagok kiiktatásáért. Megjegyezte: a kényelmünket nem csökkenti, ha elhagyjuk ezeket, sőt pénztárcakímélő is, mert sok helyen kell fizetni ezekért a zacskókért.