Világvége

Először mértek 45 fokot Franciaországban, miközben a rendőrség könnygázzal fújta a békés klímatüntetőket - videó

Először haladta meg a hőmérők higanyszála a 45 fokot Franciaországban: pénteken a dél-franciaországi Villevieille településen 45,1 fokot, Gallargues-le-Montueux-ben pedig 45,9 fokot mértek.



"Franciaország is csatlakozott azon európai országok klubjához, ahol az országos melegrekord legalább 45 fok" - írta a Twitteren Francois Jobard, a francia meteorológiai szolgálat munkatársa, aki szerint eddig csak Bulgáriában, Portugáliában, Olaszországban, Spanyolországban, Görögországban és Észak-Macedóniában volt példa ilyen melegre.



A Météo-France szerint délután 3 órakor mértek 45,1 fokot Villevieille-ben, s ezzel először fordult elő Franciaországban, hogy 45 fok fölé emelkedett a hőmérők higanyszála. A korábbi rekordot 2003 augusztusában mérték, 44,1 fokot Carpentras-ban.



Története során egyébként először adta ki a legmagasabb fokozatú, vörös riasztást a francia meteorológiai szolgálat csütörtökön Marseille, Avignon, Montpellier és Nimes városra és a négy környező megyére, köztük Gard-ra, ahol Villevieille és Gallargues-le-Montueux is található.



A maradék 92 megyéből 76-ban és Korzikán a közepes szintű, narancs riasztás van érvényben, ezeken a területeken 34 és 39 fok közötti hőmérsékletet mértek pénteken.



A hatóságok a hőség idejére betiltották az élő állatok szállítását. Párizsban és számos más városban nem közlekedhetnek a kevésbé korszerű autók, mert a hőhullám a légszennyezettséget is súlyosbítja.

