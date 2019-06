Állatkínzás

Cousteau a 'cetbörtönben' tartott fehér és kardszárnyú delfinek elengedését kérte Putyintól

Jean-Michel Cousteau francia óceánkutató azt kéri Vlagyimir Putyin elnöktől, hogy engedjék végre szabadon az orosz Távol-Keleten felfedezett "cetbörtönben" fogva tartott fehér és kardszárnyú delfineket.



Vlagyimir Putyin elnök február 22-én elrendelte, hogy az illetékes állami szervek dolgozzanak ki megoldást a problémára. A kiemelt bűnügyekben eljáró Nyomozó Bizottság (SZK) február végén a halászati szabályok megsértése címén büntetőeljárást indított a "cetbörtön" üzemeltetésével összefüggésbe hozott négy orosz cég ellen, mivel az orosz törvények értelmében a delfineket kizárólag tudományos célból lett volna szabad befogni.



A környezetvédelmi tárca és a Tengermellék hatósága közölte, hogy az állatokat rövid adaptációs program után visszaengedik természetes közegükbe. Állatvédők szerint ugyanakkor a cetek felkészítése nem kezdődött meg, mi több, a Szrednyaja-öbölbe gyerekcsoportokat kezdtek el utaztatni.



"Arra kérem önt, hogy hozzon végleges döntést az összes, a Szrednyaja-öbölben fogva tartott kardszárnyú és fehér delfin szabadon engedéséről és a hagyományos élőhelyeikre való visszatérítéséről, ahogy azt az orosz tudósokból és a mi nemzetközi csapatunkból álló konzílium optimális megoldásként javasolta" - idézte az Interfax hírügynökség Cousteau egy cetvédő honlapon megjelent új üzenetét.



Cousteau a kérést elküldte annak a csütörtökre kitűzött élő tévéműsornak a címére is, amelyben Putyin minden évben élőben szokott reagálni az országban felmerülő problémákra. Cousteau megismételte februárban tett felajánlását, hogy kész személyesen részt venni a tengeri emlősök szabadon bocsátásának előkészítésében.



A francia szakember az orosz környezetvédelmi tárca felkérésére áprilisban kezdett el közvetlenül is foglalkozni a tavaly Oroszország Távol-Kelet Tengermellék régiójában, a Vlagyivosztok és az észak-koreai határ között található Szrednyaja-öbölben felfedezett "cetbörtön" felszámolásának ügyével. Az ügy akkora felháborodást keltett Oroszországban és külföldön, hogy abba a Kreml is beavatkozott.



A "börtönben" talált 87 fehér és 11 kardszárnyú delfint külföldi - sajtójelentések szerint főképp kínai - delfináriumok számára fogták ki törvénysértő módon az Ohotszki-tengerből és tartották a szakemberek szerint elfogadhatatlan körülmények között.